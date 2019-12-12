28 Сентября 2020
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Леонардо ДиКаприо Великий Гэтсби (2016) | Фото:

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует "Мастера и Маргариту" вместе с Леонардом Блаватником

Режиссер "Великого Гэтсби" и "Мулен Руж" Баз Лурман возьмется за голливудскую экранизацию романа Булгакова "Мастер и Маргарита", пишет Deadline. По данным издания, над проектом также будет работать актриса, сценарист и продюсер Светлана Мигунова-Дали. Девушка играла эпизодические роли и значится сопродюсером в успешной российской картине "Легенда №17".

"На протяжении почти 20 лет я искал возможность получить согласие обладателей прав на книгу экранизировать этот роман", - цитирует издание Лурмана. Известно, что Лурман будет продюсировать проект через свою компанию Baz & Co. – это совместное предприятие режиссера и экс-партнера Виктора Вексельберга Леонарда Блаватника (который, кстати, в последнее время вкладывается и в российское кино).

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Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует "Мастера и Маргариту" вместе с Леонардом Блаватником

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Теги: баз лурман, мастер и маргарита, леонард блаватник



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