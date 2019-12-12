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Экономика Пермский край
(2019) | Фото: permkrai.ru

Максим Решетников: Пермский НОЦ помогает ускорить развитие средних и малых предприятий

В рамках VI ежегодной национальной выставки "ВУЗПРОМЭКСПО-2019" губернатор Пермского края Максим Решетников провел встречи с компаниями, которые начинают сотрудничество с Пермским Научно-образовательным центром "Рациональное недропользование" (НОЦ).

Научно-производственное объединение "Аэросфера" занимается разработками в области рудничной вентиляции и аэрологии, что может использоваться на крупных шахтных предприятиях Пермского края, России, а также востребовано в других странах мира.

Как отметил глава Прикамья, компании предложено включиться в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", утвержденный Президентом России Владимиром Путиным, и выводить свою продукцию на экспорт. Развитию экспортного потенциала компании поспособствует кооперация с Пермским научно-образовательном центром "Рациональное недропользование". По словам Максима Решетникова, возможности, которые дает сотрудничество с НОЦ, позволяет объединять и ускорять развитие малых и средних предприятий. При этом залог развития самих НОЦ в общих усилиях образования, науки и бизнеса: "Такие проекты успешно реализуются, только если ими занимается не маленькая группа чиновников, а целое движение профессионалов из разных отраслей. Основной итог работы этого года – у нас получилось создать команду НОЦ, началось движение".

Руководитель компании НПО "Аэросфера" Сергей Бутаков согласился, что вхождение в Пермский НОЦ интересно для участия в крупных проектах. "НОЦ может помочь компаниям малого и среднего бизнеса вовлечься в масштабные и интересные проекты с федеральной поддержкой, в том числе и финансовой. Такие компании более гибкие и мобильные, активнее включаются в разработки и быстрее достигают результата, поэтому наше взаимодействие может дать синергетический эффект для каждого участника НОЦ и для края в целом. У нас есть ресурсы, технологии и желание, с помощью НОЦ мы готовы решать вопросы клиентов, участвовать в реализации мировых разработок", – отметил он.

Директор Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН Александр Барях считает, что НПО "Аэросфера" может стать важным стратегическим партнёром для научно-образовательного центра. "Наше сотрудничество по одному из направлений НОЦ, а именно "Твёрдые полезные ископаемые", безусловно может быть полезно во внедрении ряда технологий и использовании оборудования, разработчиками которых является "Аэросфера": автоматизация систем, технологии проветривания шахт и рудников, а также разработки нетипового оборудования для ведения горных работ", – отметил Александр Барях.

Кроме того, в рамках выставки форума глава Прикамья провёл встречу с представителями других потенциальных партнёров НОЦ - холдингом "Росгеология", компанией "Пермгеологодобыча" и ОАО "Пермгеолнеруд". Стороны обсудили кооперацию научно-образовательного центра с организациями геологического профиля Прикамья для реализации перспективных направлений развития минерально-сырьевой базы региона. Представители компании и региона также начали работать над "дорожной картой" развития сотрудничества, в том числе в рамках национальных проектов.

По итогам встречи глава Прикамья Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства Антону Клепикову проработать совместно с участниками НОЦ два перспективных проекта. Один из них - по использованию техногенно-минеральных образований в качестве "месторождений" полезных ископаемых, которые сегодня остаются за пределами внимания недропользователей. А это и ценные минеральные ресурсы, драгоценные и редкие металлы и пр. Другой проект касается разработки перспективных золотоносных месторождений на территории Пермского края. Губернатор отметил, что его можно реализовать в кооперации с другими регионами, тем самым расширяя взаимодействие участников Пермского НОЦ.

Напомним, Пермский НОЦ "Рациональное недропользование" работает по семи направлениям. Это твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация.

В состав научно-образовательного центра входит 105 лабораторий и кафедр, и не только российских, но и зарубежных, привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нём работает свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, где занято порядка 98 тыс. специалистов.

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Максим Решетников: Пермский НОЦ помогает ускорить развитие средних и малых предприятий

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Теги: губернатор, Максим Решетников, экспорт, национальные проекты, научно-образовательный центр



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