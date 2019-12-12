28 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Медицинский центр, Уралвагонзавод, Нижний Тагил, открытие, УВЗ, врач, лор, доктор (2018) | Фото: Накануне.RU

Три с половиной ставки. В Кургане не хватает детских врачей-оториноларингологов

Жительница Кургана обратилась в редакцию Накануне.RU с просьбой разобраться в ее проблеме - она рассказала, что с трудом получила талон к детскому лору. По словам женщины, в детской поликлинике на ул. Коли Мяготина выдаются два-три талона в день, которые разбирают еще до 8 часов утра.

"Направили к лору нас, сказали, что нужно брать талон с вечера. Позвонила в регистратуру - там объяснили, что вечером талонов не будет и сказали, чтобы звонили утром с 7.00 до 8.00. Я позвонила около полвосьмого - ни одного талона уже не было. На следующий день пришлось ехать к 7.00 утра в поликлинику, сумели взять. В порядке живой очереди тоже не пробиться было", - рассказала женщина.

В департаменте здравоохранения Курганской области Накануне.RU сообщили, что в курганской детской поликлинике в настоящее время по штатному расписанию предусмотрено 3,5 ставки врача-оториноларинголога.

"На сегодняшний день работают всего 2 врача-оториноларинголога. Обслуживаемое детское население города распределено между ними. Врач-оториноларинголог, ведущий прием в здании поликлиники Механического поселка принимает детей из четырех педиатрических отделений, а врач-оториноларинголог в здании поликлиники по ул. Коли Мяготина - из пяти педиатрических отделений", - отметили в ведомстве.

Кроме приема больных детей врачи-оториноларингологи ежедневно ведут профилактические осмотры несовершеннолетних детей в трех специализированных бригадах и три дня в неделю проводят профилактические осмотры детей в возрасте 1 года в девяти педиатрических отделениях.

"С 1 по 30 ноября врач-оториноларинголог детской поликлиники по ул. Коли Мяготина был временно направлен для работы в военкомате. Прием пациентов в лор-кабинете указанной поликлинике возобновился со 2 декабря. Предварительная электронная запись на прием к врачу-специалисту плановых больных осуществляется по направлению участкового врача-педиатра ежедневно с 9.00 до 10.00. Пациенты с остро возникшими состояниями принимаются с 10.00 до 13.00 по талонам, выдаваемым в регистратуре", - сообщили в депздраве.

По версии ведомства, каждый день выдается 15 талонов, однако в регистратуре корреспонденту Накануне.RU сообщили, что для записи доступны лишь 4 талона - по состоянию на 10 декабря. Куда делись еще 11 талонов - неизвестно.

В департаменте здравоохранения отметили, что каждый день детский лор принимает от 40 до 50 пациентов и отказов детям с острой болью в лор-кабинете нет.

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Три с половиной ставки. В Кургане не хватает детских врачей-оториноларингологов

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Теги: оториноларинголог, лор, врач, Курган, детская поликлиника, нехватка



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