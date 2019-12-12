Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон, возвращающие в аэропорты помещения для курения.

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Накануне законопроект рассмотрели во втором чтении, а до этого профильный комитет ГД (по охране здоровья) внес поправку, согласно которой курилки должны иметь непрозрачные стены.

После прохождения первого чтения документ активно обсуждался, против него выступал, в частности, Минздрав. Зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов предлагал сделать вход в курилку платным и взимать с курильщиков 50-100 руб. На эти деньги, по мнению парламентария, аэропорты смогут обустраивать курительные комнаты, которые должны обладать герметичностью, не должны соединяться с другими общественными пространствами, оборудуются вытяжками.