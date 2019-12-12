Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную: "У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Напомним, в ноябре появлялась информация, что Черчесов якобы пытается уговорить Акинфеева вернуться в сборную России специально для участия в предстоящем летом Евро-2020. Сообщалось, что Игорь пока отказался, но еще может поменять свое мнение.

Как заявил сегодня Станислав Черчесов изданию "Чемпионат", он не считает нужным обсуждать с голкипером его возвращение в сборную.

"С Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Убежден, что если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет... Первым человеком, который узнает об этом, стану я, а затем уже и общественность", - заявил тренер.

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Акинфеев завершил свою карьеру в национальной команде в октябре прошлого года.