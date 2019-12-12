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Спорт В России
ЧМ-2018, матч Россия-Хорватия, четвертьфинала (2018) | Фото: Counterpress.ru

Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную: "У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение в национальную команду голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

Напомним, в ноябре появлялась информация, что Черчесов якобы пытается уговорить Акинфеева вернуться в сборную России специально для участия в предстоящем летом Евро-2020. Сообщалось, что Игорь пока отказался, но еще может поменять свое мнение.

Как заявил сегодня Станислав Черчесов изданию "Чемпионат", он не считает нужным обсуждать с голкипером его возвращение в сборную.

Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу(2016)|Фото: ТАСС

"С Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Убежден, что если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет... Первым человеком, который узнает об этом, стану я, а затем уже и общественность", - заявил тренер.

Как сообщало Накануне.RU, Игорь Акинфеев завершил свою карьеру в национальной команде в октябре прошлого года.

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Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную: "У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать"

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Теги: Черчесов, Акинфеев, сборная России, возвращение, Евро-2020



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