"Новогор-Прикамье" взыскала с Пермской епархии РПЦ свыше 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил два иска компании "Новогор-Прикамье" к религиозной организации "Пермская Епархия Русской православной церкви" о взыскании 82,5 и 25,6 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, 82,5 тыс. с епархии в пользу коммунального оператора взыскивается за "негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за период февраль 2018 года – апрель 2018 года, январь 2019 года – июль 2019 года".

25,6 тыс. руб. взыскиваются за превышение нормативов стока загрязняющих веществ.

В сумму включены также пени и неустойки.

Как сообщает "Ъ", со ссылкой на секретаря епархии Андрея Литовку, речь идет о семинарии РПЦ на шоссе Космонавтов, 185. На ее территории расположена столовая. Однако священнослужители не согласны с размерами применяемых к ним нормативов, поскольку стоками также пользуется расположенный рядом жилой дом.