Руководителем Чернушинского городского округа стал глава района

Депутаты думы Чернушинского городского округа выбрали мэра. Им стал глава Чернушинского района Михаил Шестаков, возглавляющий муниципалитет с 2007 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Кандидатуру Шестакова поддержали 19 из 21 депутата.

Отметим, что соперником Шестакова в борьбе за кресло мэра был начальник управления сельского хозяйства районной администрации Валерий Нагорный.

Конкурс на должность главы состоялся после того, как муниципалитеты Чернушинского района объединились в городской округ.