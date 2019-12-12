В Перми украденный мобильник "слил" информацию о воре - аппарат сфотографировал нового владельца на видео при попытке снять блок

В Перми ищут преступника, который украл телефон. Благодаря встроенной в аппарат системе безопасности силовикам стало известно, как именно выглядит воришка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МВД.

Подозреваемый похитил у пострадавшего мобильный телефон за 12 тыс. руб. из павильона одного из сервисных центров. Позже, попытавшись разблокировать добычу, мужчина был запечатлен на видео системой безопасности гаджета.

Вора ищут.