28 Сентября 2020
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Водный союз (2017) | Фото:Накануне.RU

Энергоолигархи поищут деньги сами? УФАС запретило курганской мэрии выделять "Водному союзу" субсидии из бюджета на ремонт сетей

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области выдало администрации Кургана предписания для отмены актов о выделении "Водному союзу" денег из городской казны на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

В феврале этого года было принято постановление, которое утверждает порядок перечисления средств коммунальной организации.

Как говорится на сайте регионального управления ФАС, постановление устанавливает критерии отбора организации водопроводно-канализационного хозяйства, для которых предусмотрено субсидирование, в числе которых установлены такие критерии, как обязанность организации оказывать услуги в сферах холодного водоснабжения населению и водоотведения на территории города в 2019 году по тарифам, утвержденным органом регулирования субъекта Российской Федерации.

Анализируя нормативные бумаги, антимонопольщики увидели, что тарифы на водоотведение и водоснабжение на этот год в Кургане были утверждены только для одной организации - это "Водный союз".

"Ввиду установления данных критериев иные хозяйствующие субъекты, которые также могут осуществлять деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города Кургана, не имеют возможности подать заявку, поскольку очевидно не соответствуют установленным требованиям", - отметили в УФАС.

Компания "Водный союз" аффилирована с уральскими энергоолигархами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым.

Ранее глава Кургана Андрей Потапов обвинил "Водный союз" в нарушении договоренностей, которые касаются участия города в федеральном проекте "Чистая вода". По словам мэра, коммунальщики должны были сделать проектную документацию для реконструкции объектов водного хозяйства. Если бы проектная документация была готова, то город получил бы финансирование в 2 млрд руб. из федерального бюджета.

Старт работ по проекту намечен на 2020 год. Однако внезапно руководитель "Водного союза" Владимир Овсянников заявил, что проект компания делать не намерена. Он пояснил, что собственных средств предприятия недостаточно и попросил из бюджета 846 млн руб. на эти работы.

В октябре 2019 года "Водный союз" направил в правительство Курганской области поправки в инвестиционную программу 2019 года. Поправки предполагали выделение из бюджета суммы на проектирование - 849 млн руб. Из-за того, что "Водный союз" резко изменил позицию по финансированию проектно-сметной документации, власти могут не успеть подать заявку на финансирование и не получить деньги из федерального бюджета. Как именно будет решаться вопрос - пока неясно. По словам Потапова, мэрия использует все средства в рамках своих полномочий для урегулирования проблемы.

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Энергоолигархи поищут деньги сами? УФАС запретило курганской мэрии выделять "Водному союзу" субсидии из бюджета на ремонт сетей

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Теги: Курган, Водный союз, УФАС, субсидия, ремонт, водоснабжение, водоотведение



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