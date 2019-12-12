28 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Спектакль Я убил царя, отзыв (2019) | Фото: Молодежный театр Ангажемент, Тюмень

"Перевернет сознание". Зрители - о показанном в Тюмени спектакле "Я убил царя"

В Тюмени прошла премьера спектакля "Я убил царя", который поставлен по пьесе драматурга из Екатеринбурга Олега Богаева режиссером из Москвы Максимом Ивановым. Зрители высказались об увиденном, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, постановку показывают в Тюмени 10, 11 и 12 декабря на сцене молодежного театра "Ангажемент" имени Загоруйко. Как обещают авторы, зрители перенесутся в Екатеринбург 1918 г., "чтобы прикоснуться к таинственной истории убийства царской семьи Романовых". "Вам раздадут наушники, и вы совершите путешествие по "дому Ипатьева", встретитесь с уликами дела и услышите голоса очевидцев последних дней жизни и расстрела Романовых, а в финале станете участниками или свидетелями последнего ужина императорской семьи, после которого ночью они все были убиты. У вас есть возможность погрузиться в таинственную историю убийства царской семьи Романовых, выслушать и увидеть участников и очевидцев той роковой для нашей страны ночи, и завершить наконец-то это загадочное дело, которое не дает покоя уже 100 лет", - отметили в "Ангажементе". Режиссер ранее рассказал Накануне.RU, что к любой постановке подходит как к исследованию, а тема монархии – одна из тех, что его волнует. Персек областного комитета КПРФ Тамара Казанцева рассказала агентству, что постановка, по ее мнению, может быть "антикоммунистической", хотя лично она ее не видела.

"Эта история не столько про само убийство, сколько про всех, кто был вокруг него. Слушаешь монологи и задумываешься: могли ли все эти люди поступить иначе? А как бы поступила я? Immersio – погружение. В прошлое, в историю, в себя. Спасибо. Профессионально, неординарно, достойно, интеллигентно", - написала в соцсети Елена Т.

Пользователь Instagram chernichnie_nochi отметил, что "Я убил царя" – новый опыт, который впредь он точно повторит.

"Мы бродили не по залу, а по закоулкам воспоминаний. Листали фотоальбомы, закрашивали окна, рылись в сундуках. И думали. Не про царя, а про "духовно слепых и глухих людей", как сам режиссер Максим Иванов определяет свою постановку. Хороший старт, ждем еще", - отметил зритель.

Аналогичное мнение высказала пользователь irishka.melony. По ее словам, "постановка перевернет сознание зрителя".

Спектакль Я убил царя, отзыв(2019)|Фото: Молодежный театр Ангажемент, Тюмень

Спектакль Я убил царя, отзыв(2019)|Фото: Молодежный театр Ангажемент, Тюмень

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"Перевернет сознание". Зрители - о показанном в Тюмени спектакле "Я убил царя"

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Теги: Олег Богаев, Максим Иванов, спектаклб, Я убил царя



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