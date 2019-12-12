28 Сентября 2020
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Общество В России
камера, журналисты, пресса (2017) | Фото:Накануне.RU

Экс-главред Life будет отвечать за связи с властью в холдинге Hearst Shkulev Media

Продолжаются кадровые изменения в медиахолдинге Hearst Shkulev Media. На днях стало известно, что место главного редактора журнала StarHit покидает Андрей Малахов (зять основателя холдинга Виктора Шкулева), также закрывается и печатная версия самого издания. А Sostav.Ru пишет, что на должность GR-директора компании назначен Арсений Оганесян, бывший главред Life.

Оганесян будет отвечать за налаживание связей холдинга с органами госвласти и общественными организациями.

В разное время Оганесян работал на руководящих должностях в РИА Новости и телеканале DTV Viasat. С 2013 по 2015 год был заместителем губернатора Калужской области. С 2015 года Оганесян стал главным редактором газеты "Известия". С сентября 2018 года по февраль 2019 — занимал аналогичную позицию на портале Life.

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Экс-главред Life будет отвечать за связи с властью в холдинге Hearst Shkulev Media

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Теги: арсений оганесян, медиахолдинг, Hearst Shkulev Media



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