В Курганском госуниверситете будут готовить инженеров для центра Илизарова

Российскому научному центру восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова, который находится в Кургане, потребовались инженеры медицинского оборудования и аппаратуры.

Со следующего года Курганский госуниверситет будет готовить инженеров по этим специальностям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Учить студентов будут преподаватели высочайшей квалификации, форма обучения - очная. Новая специальность появится на кафедре "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". На сегодняшний день уровень ее оснащения оборудованием и программным обеспечением соответствует мировым образовательным стандартам.

В КГУ отметили, что выпускники этой специальности будут востребованы в современных медицинских учреждениях, оборудованных высокотехнологичным оборудованием.