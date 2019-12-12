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Образование Курганская область
КГУ, Курганский государственный университет (2018) | Фото:Накануне.RU

В Курганском госуниверситете будут готовить инженеров для центра Илизарова

Российскому научному центру восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова, который находится в Кургане, потребовались инженеры медицинского оборудования и аппаратуры.

Со следующего года Курганский госуниверситет будет готовить инженеров по этим специальностям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Учить студентов будут преподаватели высочайшей квалификации, форма обучения - очная. Новая специальность появится на кафедре "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". На сегодняшний день уровень ее оснащения оборудованием и программным обеспечением соответствует мировым образовательным стандартам.

В КГУ отметили, что выпускники этой специальности будут востребованы в современных медицинских учреждениях, оборудованных высокотехнологичным оборудованием.

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В Курганском госуниверситете будут готовить инженеров для центра Илизарова

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Теги: КГУ, вуз, профессия, медицинское оборудование, РНЦ ВТО, клиника Илизарова



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