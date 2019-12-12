28 Сентября 2020
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Общество В России
видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

Госдума одобрила в первом чтении отмену штрафов за превышение "средней скорости"

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили поправки, отменяющие штрафы за превышение так называемой средней скорости. Авторы законопроекта утверждают, что в некоторых регионах (сейчас в регионах стоит около тысячи комплексов фиксации средней скорости) штрафы за превышение средней скорости выписывали по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение скорости движения на величину более 20, но не более 40 км/ч).

Напомним, комплексы работают следующим образом: первая камера снимает госномер автомобиля, фиксирует время проезда точки. Расположенная на некотором расстоянии от первой камеры вторая фиксирует те же данные (номер и время), они поступают на сервер, где вычисляется средняя скорость движения автомобиля (комплексу известно расстояние между двумя камерами).

Такая "фиксация" дает возможность нарушения прав водителей, что подтверждается практикой применения данной статьи КоАП", - заметил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, представляя поправки.

"В правилах дорожного движения понятие "средняя скорость" отсутствует, поэтому привлечение к административной ответственности за ее превышение представляется некорректным", - добавил Крашенинников.

В Екатеринбурге фиксация средней скорости ведется с лета 2016 года на Новокольцовском тракте (Россельбан). Всего на трассе поставлено по три поста фиксации скорости в каждую из сторон движения. Впервые такие приборы появились в Татарстане и Московской области.

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Госдума одобрила в первом чтении отмену штрафов за превышение "средней скорости"

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Теги: госдума, средняя скорость, превышение, штраф



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