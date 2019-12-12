28 Сентября 2020
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Денис Панкратов (2019) | Фото: sportfakt.ru

"Сажают на допинг". Двукратный олимпийский чемпион призвал отделить спорт от государства

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, ныне спортивный комментатор Денис Панкратов рассказал о том, как, по его мнению, преодолеть кризис в российском спорте, призвав отделить его от государства.

"Уберите государство из спорта. Отдельно к спортсменам претензий нет. Они есть к России в целом, которая сажает спортсменов на допинг. Поддержка допинга существует на государственном уровне", – сказал Панкратов в интервью "Советскому спорту".

По его мнению, это началось ещё с 1950-х годов прошлого века.

"Что написано в Олимпийской хартии? "Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни". Все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомпспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники", – отметил бывший спортсмен.

Он добавил, что теперь у России будет дисквалификация на четыре года и у чиновников "будет достаточно времени подумать, как нам жить дальше".

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"Сажают на допинг". Двукратный олимпийский чемпион призвал отделить спорт от государства

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Теги: Денис Панкратов, спорт, Олимпийские игры, допинг, скандал, государство



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