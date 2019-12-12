28 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Катрин Денев (2015) | Фото: http://ugra-news.ru

Катрин Денев выписалась из больницы, где месяц пролежала после сердечного приступа

Госпитализированная 5 ноября актриса Катрин Денев (76) вернулась домой. Сейчас она восстанавливается после пережитого сердечного приступа и надеется как можно скорее вернуться к работе. По словам родственника актрисы, на слова которого ссылается AFP, Денев хочет вернуться к съемкам уже у январе 2020 года. Источники журнала Le Parisien сообщают, что часто видят актрису гуляющей в парижском районе Сен-Жермен-де-Пре, где находится ее дом.

Несмотря на преклонный возраст, Денев сейчас продолжает активно сниматься в кино. Например, весь октябрь она провела на съемках нового фильма Эммануэль Берко "При жизни", в котором партнером Катрин станет актер Бенуа Мажимель. По словам последнего, сердечный приступ у Денев начался как раз на съемках. Она почувствовала себя нехорошо, но продолжала работать, хотя коллеги уговаривали ее отдохнуть. По сюжету, кстати, героиня Денев ухаживает за своим сыном, больным раком (его играет Мажимель).

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Катрин Денев выписалась из больницы, где месяц пролежала после сердечного приступа

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Теги: катрин денев, госпитализация, париж, съемки, сердечный приступ



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