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Образование Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Пермским общественникам не удалось оспорить объединение школ №48 и №49

Родителям учащихся 48 и 49 школы не удалось оспорить решение Ленинского районного суда, отказавшего в удовлетворении требований об отмене постановления главы Перми об объединении образовательных учреждений, передает корреспондент Накануне.RU.

Оспорить отказ родители пытались в Пермском краевом суде. Как сообщила в своем Facebook общественница Анастасия Мальцева, теперь противники объединения планируют подавать кассационную жалобу и жалобу в Конституционный суд РФ.

Напомним, 22 августа стало известно о завершении слияния средних школ №48 и №49. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", новое образовательное учреждение теперь называется "ТраеКТОриЯ". Руководителем новой объединенной школы стал бывший директор школы №49 Владимир Миллер.

Против объединения школ ранее выступили родители, активисты "Союза поколений Мотовилихи". Они проводили митинги и собирали подписи за строительство новой школы в Рабочем поселке, опасаясь, что объединение школ в холдинги приведет к созданию в огромных агломераций, "где до детей нет никому дела".

В мэрии с заявлениями активистов не согласны и утверждают, что юридические процессы объединения, в результате которых система образования изменяется – повышается его качество и совершенствуется управленческий аппарат – происходили и ранее. Власти подчеркивают, что прежде, чем начать процесс слияния учреждений, вопрос обсуждается с педагогическим коллективом, с родительской общественностью, анализируются результаты за последние годы. Решения принимаются по результатам качества экзаменов, результатам развития материально-технической базы, наличию общих социальных партнеров.

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Пермским общественникам не удалось оспорить объединение школ №48 и №49

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Теги: траектория, объединение, реорганизация, оптимизация, слияние, школа №48, школа №49, Пермь



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