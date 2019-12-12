Харви Вайнштейн откупится от жертв своих секс-домогательств 25 миллионами долларов

67-летний голливудский продюсер Харви Вайнштейн после двух лет юридических споров, уголовного преследования, банкротства его компании и бойкота киносообщества решил откупиться от жертв своих сексуальных домогательств крупной суммой.

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По данным The New York Times, Вайнштейн заключил предварительное соглашение с женщинами, предъявившими ему обвинения. Он заплатит $25 млн, и ему не придется признавать себя виновным или оправдываться. До сих пор он не признавал своей вины.

Издание сообщает, что в соглашении могут участвовать более 30 актрис и бывших сотрудниц фирмы Вайнштейна, к которым он, предположительно, домогался (по некоторым данным, речь могла идти и об изнасиловании).

Если сделка будет заключена, она потребует одобрения суда. Поскольку бизнес Вайнштейна находится в стадии банкротства, выплаты будет осуществлять страховая компания, в которой была застрахована киностудия продюсера.