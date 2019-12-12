В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть задавил упавший телевизор

В Бурятии двухлетний мальчик погиб из-за упавшего на него телевизора. Сейчас региональное управление СКР проводит доследственную проверку.

ЧП произошло накануне. Мальчик скончался в Курумканской центральной районной больнице.

По данным следствия, мальчик с мамой приехали в Курумканский район в гости к родственникам из Улан-Удэ. "Некоторое время они жили у бабушки, затем гостили в квартире у дяди в селе Курумкан. 11 декабря днем мать с сыном стали играть и танцевать в комнате. Во время очередного движения ребенок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжелый кинескопный телевизор. От воздействия стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову ребенка. На крики матери прибежала соседка, которая вызвала скорую медицинскую помощь. Мальчика отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, вскоре малыш скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении СКР.

С места происшествия изъяты телевизор и стол, на котором он располагался, назначены соответствующие судебно-медицинские и судебно-криминалистические исследования.