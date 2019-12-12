28 Сентября 2020
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Политика В России
Совет Федерации (2018) | Фото: nakanune.ru

Совфед одобрил закон об уголовном наказании чиновников за оскорбления россиян

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, пишут "Известия".

По его словам, после того, как об этом законе высказался российский президент Владимир Путин, проект получил больше шансов на одобрение. Хотя ранее отрицательный отзыв на него направили правительство и Верховный суд.

Старовойтов считает, что этот закон может стать "зеркальной нормой" на нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти.

Напомним, в мае комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала предложение депутатов от КПРФ о штрафах для чиновников за оскорбление избирателей.

Ранее Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму соответствующий законопроект, предложив "прививать чиновникам любовь к народу с помощью штрафов".

Казанков отметил, что существует ответственность за оскорбление органов власти и должностных лиц, а вот наказать чиновников за выступления в стиле "макарошки всегда стоят одинаково" или "государство не просило вас рожать" по действующему законодательству невозможно.

Однако предложенный законопроект в правительстве сочли излишним.

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Совфед одобрил закон об уголовном наказании чиновников за оскорбления россиян

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Теги: совфед, оскорбления, чиновники



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