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Происшествия Тюменская область
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Тюмени виновникам смерти пациента ОКБ №2 грозит три года колонии

Причину смерти пациента ОКБ №2 в Тюмени будут выяснять следователи – виновнику грозит срок, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Напомним, в аварию молодой человек попал 19 сентября. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Родственники утверждают, что утром 22 сентября молодой человек был жив – звонили в больницу, спрашивали о его состоянии. Но через час из больницы позвонили сестре пострадавшего и сообщили, что в 0.30 у ее брата умер мозг. Родные погибшего считают, что его якобы специально не лечили, чтобы потом "разобрать" на органы. В областном департаменте отмечают, что жизненные функции организма пациента поддерживали искусственно именно из-за возможного донорства.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". Санкция предусматривает, в частности, лишение свободы на срок до трех лет. Есть ли в деле фигуранты, в управлении не уточнили.

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В Тюмени виновникам смерти пациента ОКБ №2 грозит три года колонии

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Теги: пациент, врач, трансплантация органов, смерть, авария



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