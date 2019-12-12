Покупателя на шахту Кузбасса, где протестуют горняки, должны определить до 23 декабря

Покупателя на шахту "Заречная" в городе Полысаево Кемеровской области, которая в рамках банкротства юрлица выставлена на продажу единым лотом, определят до 23 декабря 2019 года.

Начальная цена лота превышает 12,3 млрд рублей, в нее входит также и стоимость залогового имущества.

Список оборудования, мебели, автомобилей, находящихся в собственности АО "Шахта "Заречная", включает 8964 позиции. В списке лотов - здания, земельные участки и права добычи каменного угля на разных участках, пишет Regnum.

Напомним, в ноябре 53 рабочих шахтоучастка "Октябрьский" отказались выходить на работу, пока им не погасят долги по зарплате.

В сентябре всем работникам "Октябрьского" не выплатили 13,767 млн рублей.

Участок входит в состав шахты "Заречная", которая находится в конкурсном производстве. ООО "Угольная компания "Полысаевская" с лета 2018 года выводит шахту из кризиса.