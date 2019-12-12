В Шадринске из-за пожара в многоэтажке эвакуировали жильцов

В Шадринске пожарные спасли из горящего дома детей и взрослых.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Автомобилистов, 68.

На момент пожара в подъезде находилось 45 человек. Сорок из них самостоятельно покинули здание, а пятеро не смогли выйти из-за сильного задымления. Двоих детей и взрослого спасатели эвакуировали с помощью масок. Еще двоих человек спасли с помощью лестницы.

В настоящее время выясняются причины пожара. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.