Google составил список самых популярных поисковых запросов россиян

Google Россия составил список самых популярных поисковых запросов у жителей страны в 2019 году.

"Людьми года" стали Юлия Началова, Децл и Анастасия Заворотнюк. Далее идут украинский презиент Владимир Зеленский и фешен-директор ЦУМа Алла Вербер.

Также пользователи Google часто искали имена Егора Жукова, Сергея Доренко, Бари Алибасова, Ивана Голунова и Павла Устинова, сообщает Life.ru.

Ранее YouTube подготовил списки самых просматриваемых в 2019 году видео. Также аналитики платформы составили рейтинги самых комментируемых и самых одобряемых лайками роликов. Ну и, конечно, были сформулированы главные тренды года.

Если говорить о самых лайкнутых видео, то первое место занимает челлендж на канале Mr.Beast, бросивший вызов неожиданно популярному яйцу в Instagram, и набравший в итоге почти 11 млн лайков. Сразу за ним свадебный ролик короля YouTube — PewDiePie. В августе он победил в гонке с индийским каналом T-Series, побив рекорд в 100 млн подписчиков, рассказывает в блоге Google Russia Светлана Анурова, менеджер по связям с общественностью российского подразделения компании.