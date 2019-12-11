27 Сентября 2020
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Образование Курганская область
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Шадринских руководителей от образования наказали за то, что школьники вступали в группы АУЕ

Прокуратура Зауралья выявила, что учащиеся сразу нескольких школ Шадринска в социальных сетях состояли в группах так называемого движения АУЕ, которое является антисоциальным.

АУЕ расшифровывается, в основном, как "арестантский уклад един" и восхваляет тюремный уклад жизни и принципы воровских сообществ.

Надзорное ведомство установило, что руководство школ никак не вело с учениками профилактическую работу с целью выявить и пресечь нахождение подростков в этих группах.

"В адрес 5 руководителей образовательных организаций района внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам их рассмотрения 6 должностных лиц образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Уже после вмешательства прокуратуры с подростками были проведены беседы, на сегодняшний день все дети вышли из состава этих групп в социальных сетях.

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Шадринских руководителей от образования наказали за то, что школьники вступали в группы АУЕ

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Теги: Шадринск, АУЕ, школы, прокуратура, соцсети



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