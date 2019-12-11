Сторонник Квачкова приговорен к 17 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии сторонника полковника Владимира Квачкова Бориса Вершинина за организацию деятельности террористической организации и участие в ней.

Как сообщает "Интерфакс", Вершинину также назначено ограничение свободы сроком на один год.

Согласно фабуле дела, Вершинин был участником созданного Квачковым "Народного ополчения имени Минина и Пожарского" (организация запрещена в РФ), которое планировало в ходе вооруженного мятежа свергнуть конституционный строй в России. В феврале 2015 года организация признана террористической.

Ранее освободили из-под стражи полковника Леонида Хабарова, соратника Квачкова, приговор ему изменили на более мягкий. Соответствующее решение было принято судом города Абакана.

Напомним, полковника Хабарова задержали в 2011 году и предъявили ему обвинение по статье "Покушение на организацию вооруженного мятежа", также вменялось в вину вовлечение других лиц в террористическую деятельность. Судом полковник Хабаров был осужден на 4,5 года колонии.

Напомним, Владимир Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.