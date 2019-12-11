27 Сентября 2020
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Экономика В России
Айсель Трудел Доменико Дольче (2019) | Фото: instagram.com/aizeltrudel

Стоимость беспошлинных посылок из иностранных интернет-магазинов могут снизить с 500 до 20 евро

Дмитрий Медведев поддержал министра финансов Антона Силуанова, выступившего за снижение порога беспошлинного ввоза в Россию посылок из зарубежных интернет-магазинов. Сейчас без уплаты пошлины можно получить посылку стоимостью 500 евро (35 тыс. руб. по курсу на 11 декабря), с 1 июля 2020 года эта сумма сократится до 100 евро (7 тыс. руб.). Через год без пошлины можно будет получить только посылку стоимостью 50 евро, а с 1 января 2022 года – только на сумму 20 евро (1,4 тыс. руб.), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского правительства Олега Осипова.

Согласно информации источника ТАСС, Силуанов аргументирует свою позицию тем, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается НДС и ввозная таможенная пошлина, в то время как в традиционной рознице указанные платежи присутствуют. В результате в Минфине отмечают переток прибыли и налогов из России в интернет-магазины, расположенные на территории иностранных государств.

Согласно оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в 2019 году может достигнуть 700 млрд руб., а в 2020 году - более 900 млрд руб. Для обычного россиянина главной зарубежной торговой площадкой является, пожалуй, AilExpress, а для модниц – европейские платформы, продающие люкс иногда в разы дешевле, чем столичные магазины.

Айсель Трудел Доменико Дольче|Фото: instagram.com/aizeltrudel

Айсель Трудел и Доменико Дольче - производитель очень дорогой одежды

Кстати, одним из лоббистов снижения беспошлинного порога является светская дама Айсель Трудел, совладелица недавно открывшегося магазина Aizel x Team Putin и онлайн-площадки Aizel.ru, торгующей все той же люксовой одеждой. Выступая летом на Петербургском экономическом форуме, Трудел заявила: "Я четыре года пыталась пролоббировать изменение закона, снизить порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов. Я была у всех руководителей, которые этим занимались. Только благодаря министрам Силуанову и Мантурову это случилось. С 1 января таможенный лимит стал 500 евро. А со следующего года будет 200 евро. Может быть, в рамках огромной страны это не является таким уж большим изменением, но для ритейлеров это глоток воздуха".

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Стоимость беспошлинных посылок из иностранных интернет-магазинов могут снизить с 500 до 20 евро

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Теги: интернет-магазин, трансграничная торговля, пошлина, таможня, налог



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