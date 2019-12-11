Генпрокуратура потребовала экстрадиции из Испании совладельца строительной компании из-за обманутых уральских дольщиков

Генеральная прокуратура РФ потребовала экстрадиции из Испании совладельца строительной компании Logic Development Захара Ивачева, которого также называют, предположительно, бывшим спонсором "Партии пенсионеров". Как передает корреспондент Накануне.RU, об экстрадиции говорится в ответе замгенпрокурора Николая Винниченко на обращение депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина в интересах обманутых дольщиков из Арамили.

Документ публикует Telegram-канал "Упорный край". В нем говорится, что Ивачев объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи всем странам-членам Интерпола. В Министерство юстиции Испании Генпрокуратурой России направлен запрос о задержании Захара Ивачева и экстрадиции его в РФ для привлечения к уголовной ответственности.

Также поручение о задержании Ивачева дано НЦБ Интерпола МВД России.

Ранее сообщалось, что с обманутыми пайщиками и дольщиками в Свердловской области, в том числе в Арамили, разберутся к 2021 году.