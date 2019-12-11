Ученый из Тюмени назвал клеща в честь Виктора Цоя - Trachyoribates viktortsoii

Исследователь из ТюмГУ Сергей Ермилов обнаружил в лесах Малайзии и описал новый вид панцирных клещей Trachyoribates viktortsoii. Обитатель подстилки малазийских лесов был назван в память о советском рок-музыканте, авторе песен и художнике Викторе Цое. Результаты исследования опубликованы в журнале "Systematic & Applied Acarology", сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Исследователь принимал участие в идентификации почвенных панцирных клещей, собранных в подстилке малазийских лесов научными сотрудниками Института зоологии из Братиславы (Словакия). Один из найденных видов панцирных клещей был ранее не известен науке. Его отнесли к роду Trachyoribates.

Клещи нового вида отличаются сетчатым рисунком покровов тела и другими диагностическими признаками. Раньше считалось, что род Trachyoribates включает в себя два вида клещей, известных в Индомалайском регионе и в Новой Гвинее.

Теперь к ним добавится новый вид Trachyoribates viktortsoii, названный в память о Викторе Цое — известном рок-музыканте, авторе песен и художнике, основавшем группу "Кино". Как сообщил в статье сам автор описания нового вида, музыка Цоя имела для него особое значение и по сей день служит звуковым фоном исследовательской работы.