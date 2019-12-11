27 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Татарстан, татарский язык, русский язык (2017) | Фото: change.org

Мовный омбудсмен Украины объявила ускоренную украинизацию Донбасса

Мовный омбудсмен Украины Татьяна Монахова дала свою первую пресс-конференцию, на которой объявила ускоренную украинизацию Донбасса.
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По ее словам, в Донбассе практически не используют мову, в тех сферах, в которых это предписывают киевские законы. Поэтому будет разрабатываться целая "стратегия мер" - будут и штрафовать, и мотивировать переходить на мову.

Характерно, что, отвечая на вопрос об отношении к статусу русского языка, она сослалась на конституционную монополию мовы, хотя статья 10 конституции гарантирует "свободное использование, развитие и защиту русского языка".

Она пригрозила штрафовать работников сферы услуг, здравоохранения, образования, если они будут говорить по-русски. Размер штрафа - около 10 тыс. гривен, т.е. среднемесячная зарплата на Украине. Правда, вначале дадут два-три года. Уголовная ответственность за русский язык пока не предусмотрена.

Вскоре заработает ее офис как уполномоченного по защите мовы, куда можно будет доносить на людей, не желающих подчиняться политике украинизации.

Примечательно, что на днях Венецианская комиссия дала заключение, в котором говорится, что в новом языковом законе не учтены права нацменьшинств (к которым формально относится русское и русскоязычное большинство), и без отдельного закона, который бы их защитил, языковой закон является дискриминационным. Монахова же заявила, что их права уже защищает Россия, т.е. призвала недовольных уезжать из страны.

Напомним, языковой закон, принятый на Украине весной, предполагает политику беспощадной украинизации. Кабинет министров Украины намерен увеличить долю говорящих на мове до 75% к 2030 году, а также заставить не менее 80% жителей поверить в то, что мова - это их родной язык. Новый президент Владимир Зеленский заявлял, что по украинизации не будет "никаких компромиссов".

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Мовный омбудсмен Украины объявила ускоренную украинизацию Донбасса

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Теги: Украина, украинизация, мова, русский язык



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