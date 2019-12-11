Ракета "Союз" со спутником "ГЛОНАСС-М" стартовала с Плесецка

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "ГЛОНАСС-М" стартовала с космодрома Плесецк.

Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Отметим, запуск был назначен на 10 декабря, но его перенесли по техническим причинам.

Ракета взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил.

Это шестой пуск ракеты "Союз-2" с Плесецка в текущем году. Напомним, в мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере видео попадания молнии во взлетающую ракету "Союз".

Молния попала в ракету-носитель утром 27 мая, когда та стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М" на борту. Молния попала в объективы нескольких камер, например, съемочной группы телеканала "Звезда".

Удар молнии не помешал выведению спутника на орбиту.