27 Сентября 2020
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Общество За рубежом
(2011) | Фото:

Квентин Тарантино обещает снять продолжение "Убить Билла" через три года

56-летний режиссер Квентин Тарантино не исключил, что снимет третью часть знаменитой дилогии "Убить Билла" ("Kill Bill"). В интервью Энди Коэну он заявил, что в его голове уже созрела концепция продолжения.

"Я недавно ужинал с Умой Турман в классном японском ресторане, - сказал Тарантино. – И у меня появилось представление о том, что я сниму в третьей части".

Ума Турман сыграла главную роль в дилогии и получила номинации на "Золотой глобус" в 2003 и 2004 годах.

Тарантино заявил, что приступит к работе не ранее, чем через три года – пока режиссер (он же сценарист и продюсер) слишком занят в других своих проектах. Для начала он соберет целый урожай наград в предстоящий сезон кинопремий. Уже известно, что его последний фильм "Однажды… в Голливуде" номинирован на "Золотой глобус".  

 

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Квентин Тарантино обещает снять продолжение "Убить Билла" через три года

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Теги: квентин тарантино, убить билла, продолжение, ума турман



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