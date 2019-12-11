Квентин Тарантино обещает снять продолжение "Убить Билла" через три года

56-летний режиссер Квентин Тарантино не исключил, что снимет третью часть знаменитой дилогии "Убить Билла" ("Kill Bill"). В интервью Энди Коэну он заявил, что в его голове уже созрела концепция продолжения.

"Я недавно ужинал с Умой Турман в классном японском ресторане, - сказал Тарантино. – И у меня появилось представление о том, что я сниму в третьей части".

Ума Турман сыграла главную роль в дилогии и получила номинации на "Золотой глобус" в 2003 и 2004 годах.

Тарантино заявил, что приступит к работе не ранее, чем через три года – пока режиссер (он же сценарист и продюсер) слишком занят в других своих проектах. Для начала он соберет целый урожай наград в предстоящий сезон кинопремий. Уже известно, что его последний фильм "Однажды… в Голливуде" номинирован на "Золотой глобус".