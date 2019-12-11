Анкара пригрозила закрыть для США базы НАТО на своей территории

Анкара пригрозила закрыть авиабазу Инджирлик для американских военных и изменить статус для базы Кюреджик, если Вашингтон введет санкции из-за приобретения Турцией российских ЗРС С-400.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

База Инджирлик - один из опорных пунктов США на Ближнем Востоке, на ней хранится ядерное оружие. Кюреджик используется в системе ПРО НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает антитурецкие санкции, однако окончательное решение еще не принято.

Турция пригрозила ответить на возможные санкции США из-за покупки С-400. Шаг может быть сделан, в том числе, по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны. Он отметил, что с помощью С-400 страна не готовится к военным действиям, а только старается обеспечить национальную безопасность.