Напавшего на дом Памфиловой предложили отправить на принудительное лечение

Расследование уголовного дела о нападении на дом главы Центризбиркома Эллы Памфиловой завершено, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным СК, злоумышленник страдал хроническим психическим расстройством и не понимал, что делает. Его рекомендовано направить на принудительное лечение.

Напомним, в ночь на 6 сентября неизвестный мужчина напал на Эллу Памфилову с электрошокером. Глава ЦИК отбилась от взломщика стулом.

Ударов током она не получила, возможно, шокер у злоумышленника не сработал.

Позже был задержан 36-летний уроженец Казахстана. Как выяснилось, постоянного места жительства у него не было. В Россию мужчина приехал из соседней республики несколько лет назад ради заработков. У него украли паспорт, а затем обманули с зарплатой. Сообщалось, что Карабалаев не знал, к кому в дом он забрался.