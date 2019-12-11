Благодаря "дорожному буму" в Перми стало в три раза меньше мест концентрации ДТП

В Перми стало меньше участков дорог, на которых регулярно происходили ДТП. В городской администрации связывают улучшение обстановки с масштабным дорожным ремонтом, который идет в столице Прикамья - в этом году было отремонтировано около миллиона квадратных метров дорожного покрытия. В 2017 году в Перми было 62 места концентрации ДТП, а по данным за 9 месяцев 2019 года таких участков осталось только 20.

Врио начальника отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Владимир Яцук отметил, что благоустройство улично-дорожной сети на территории города проводятся совместными усилиями администрации Перми и городской Госавтоинспекции. В этом году достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности дорожного движения: проведен ряд мероприятий по установке и переоборудованию светофорных объектов (установлено 24 новых светофора и переоборудовано 30), построено порядка 14 км наружного освещения, установлены пешеходные ограждения, а также заменено порядка 1700 дорожных знаков "Пешеходный переход" с применением световозвращающей пленки. Кроме того, администрация города осуществляет ряд важных реконструкций и капитальных ремонтов, например, реконструкцию улиц Героев Хасана и Революции.

"Все это способствует снижению количества ДТП и их тяжести, обеспечивает безопасность для всех участников дорожного движения, помогает ликвидировать очаги аварийности. С каждым годом количество мест концентрации ДТП снижается. В 2017 году было зафиксировано 62 места, в 2018 снизилось до 43, по итогам 9 месяцев 2019 года фиксируется 20 таких мест. Работа в этом направлении продолжится", – подчеркнул Яцук.

В 2019 году дорожному ремонту подверглись 70 участков магистралей, в том числе 30 попали в программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С этого года в ремонт дороги включен комплекс благоустройства - обновление тротуаров, освещения, озеленение.

Удалось "расшить" несколько узких мест улично-дорожной сети. Например, крупным объектом дорожного строительства в этом году стала развязка улиц Локомотивной, Энгельса и Малкова, где были комплексно благоустроены тротуары, уложен новый асфальт, нанесена разметка, установлено ограждение. Кроме того, перед перекрестком с улицей Малкова организована дополнительная полоса для поворота налево. Также благоустроительные работы в рамках нацпроекта проведены на улицах Встречной, Бродовском кольце, Суханова, Гайвинской, Советской, Ямпольской и ряде других объектов.

В продолжение масштабного ремонта Северной дамбы в этом году завершили капремонт участка улицы Крупской - переустроены сети, обновлены трамвайные пути и опорно-контактная сеть, уложено покрытие проезжей части, появились островки безопасности и ограждения, восстановлены тротуары и газоны. Этот проект продолжит реализовываться на улице Уральской в сторону улицы Розалии Землячки.

Еще один крупный проект - завершение глобальной реконструкции улицы Героев Хасана, продолжающийся несколько лет. В результате текущего этапа будет устроено 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут тротуары с двух сторон и велодорожка. Кроме того, в ходе строительства применят технологию "отнесенного поворота", такой способ организации дорожного движения будет применен в Перми впервые. Работы ведутся поэтапно, они полностью завершатся в 2021 году.

Продолжилась и реконструкция другого знакового дорожного объекта – улицы Революции. Осенью был открыт участок от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта. Подрядчик выполнил работы по переустройству инженерных сетей, тротуаров, канализации. Теперь для автомобилистов доступны 4 полосы проезжей части. Продолжается строительство новых бесшумных трамвайных путей по технологии, которая будет использована на протяжении всей улицы Революции от улицы Сибирской до Центрального рынка.

Участок от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта планируется открыть для автомобильного движения в этом году. Реконструкция улицы продолжится в сторону ЦКР. В целом в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону. Появятся трамвайные пути, что позволит трамваям, идущим от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы.

Кроме того, в 2019 году стартовал первый этап масштабного преображения Комсомольского проспекта к 300-летию Перми. В этом году идет ремонт участка от улицы Екатерининской до улицы Ленина, в следующем году работы продолжатся в сторону улицы Монастырской. Сейчас на ремонтируемом участке завершается устройство гранитного покрытия на бульварной части проспекта, завершено строительство недостающей ливневки, кабельной канализации, с помощью которой все провода будут убраны под землю. Полностью проведен ремонт проезжей части, на тротуарах работы еще ведутся. Основной объем работ на этом участке планируется закончить в этом году.

Кроме того, администрация Перми привела в порядок все прилегающие к Компросу улицы: Пермскую, Луначарского, Глеба Успенского, Швецова, 1-ю Красноармейскую и другие. Это позволило не только привести в порядок центр города, но и в будущем не нарушать благоустройство обновлённого проспекта из-за необходимости проведения коммунальных работ.

Затем развитие улично-дорожной сети города продолжится, например, планируется провести комплексный ремонт улиц Подлесной, КИМ, Карпинского и ряда других объектов. Будут предприняты все необходимые меры для минимизации транспортных заторов во время строительных работ, они будут проводиться в ночное время или сразу на нескольких участках для того, чтобы сократить сроки.

Долгосрочная цель администрации города – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.

"Изменились некоторые условия участия городских агломераций в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас в органах муниципальной власти, получающих федеральное финансирование по проекту, появляется возможность комплексного ремонта улично-дорожной сети. Даже не просто ремонта, а реконструкций отдельных участков. Такая ситуация была невозможной, когда проект стартовал, так как деньги должны были направляться строго на ремонт дорожной одежды, устранение неровностей. Отрадно осознавать, что администрация Перми пользуется этими открывшимися возможностями нацпроекта и занимается комплексным благоустройством улично-дорожной сети и прилегающих территорий", – отметил доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.

Он отметил, что в отличие от ближайших соседей – Кирова, Ижевска, Екатеринбурга – в Перми созданы значительно лучшие условия для движения пешеходов. И в этом году это стало еще больше заметно в связи с реконструкцией улицы Революции, Комсомольского проспекта, ремонтом перекрестка улиц Локомотивная, Энгельса, Малкова. Сейчас в Перми нет ни одной проезжей части, где есть 4 и более полосы движения, и где на пешеходных переходах не предусмотрен островок безопасности. Это отличает Пермь от всех других городов, считает Якимов.

"Интересный проект реализуется в ходе реконструкции улицы Революции. Он связан не только с развитием трамвайного сообщения, что, в общем-то, является само по себе уникальным проектом, с учетом того, что в остальных городах России трамвайные пути чаще всего только ликвидируются. Особенностью данного проекта является не только масштабное развитие трамвайных путей на виброгасящем основании, но и возможность совместного использования трамвайных путей с организацией по ним движения городского и пассажирского транспорта, следующего по регулярным маршрутам", - отметил директор Института транспортного планирования.