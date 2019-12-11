Севастопольского "единоросса", задержанного на украинской границе, суд отправил на два месяца под домашний арест

Прояснилась судьба севастопольца Игоря Кучерявого, который был задержан еще 3 декабря на границе России и Украины при попытке пересечь пункт пропуска. Севастопольские СМИ сообщают, что активного участника "Крымской весны" Кучерявого суд в Херсоне отправил на два месяца под домашний арест, при этом, за неимением своего жилья, задержанный все это время будет пребывать на съемной квартире.

Сотрудники СБУ ранее сообщали, что 3 декабря процессуального задержания Кучерявого не было, однако, он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Игорь Кучерявый был взят под стражу на погранпереходе "Каланчак", когда попытался въехать на Украину для получения заграничного паспорта этого государства.

На днях руководитель севастопольской "Единой России" и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал цель визита Кучерявого на Украину "печальным событием", добавив, что все-таки севастопольцу надо помочь.

На сегодняшний день никаких других объяснений происходящему ни от регионального отделения партии "ЕР", ни от представителей Кучерявого не последовало.