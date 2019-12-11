27 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2004) |

Пермские застройщики смогут строить садики и школы при ЖК без привлечения банковской гарантии

Пермские застройщики будут строить садики и школы за собственные средства в дополнение к жилым комплексам или вносить в бюджет деньги. Финансовые вопросы соглашения между застройщиком и городом скорректированы на заседании рабочей группы.

Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, среди новшеств документа - подписывать соглашение предложено сразу после принятия комиссией по землепользованию и застройке Перми положительного решения о превышении предельных параметров строительства.

Далее застройщик должен выбрать - будет он сам строить социальные объекты: садики и школы, - или внесет деньги в бюджет. При этом взнос должен составлять не менее 50% от общей суммы. Оставшуюся часть средств застройщик должен будет внести в бюджет после сдачи жилого дома в эксплуатацию. Оплата первого взноса позволит исключить норму о предоставлении застройщиком банковской гарантии, поскольку сам факт такой оплаты будет выступать в качестве обеспечительной меры.

В случае, если потребность мест в детских садах и школах превысит вместимость возведенных в рамках соглашения социальных объектов, то застройщику предложат профинансировать недостающее количество мест.

Еще одна поправка, которую одобрили члены рабочей группы, касается ввода в эксплуатацию социальных объектов при условии выбора застройщиком варианта строительства детского сада или школы за счет собственных средств. В этом случае ввести в эксплуатацию и передать в муниципальную собственность социальный объект застройщику предложат не позднее, чем он введет в эксплуатацию 50% от общей площади объектов, входящих в состав жилого комплекса. Либо пока полностью не введет в эксплуатацию жилой дом, в случае, если запланировано строительство только одного объекта.

В рамках обсуждения члены рабочей группы приняли еще ряд уточняющих и редакционных правок. Окончательный вариант порядка заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом будет направлен в гордуму для рассмотрения и принятия во втором чтении.

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Пермские застройщики смогут строить садики и школы при ЖК без привлечения банковской гарантии

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Теги: соглашение, застройщик, садики и школы, строительство



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