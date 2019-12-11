СКР направил в суд уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины за публичные призывы к терактам в России

СКР направил в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Как сообщает СКР, Гриценко будут судить заочно.

Гриценко, напомним, обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в РФ. Ранее экс-министр был объявлен в международный розыск.

Как ранее отмечала официальный представитель СКР Светлана Петренко, причастность Анатолия Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств. Речь идет о заключениях судебных экспертиз, результатах оперативно-розыскной деятельности и других материалах.

Ранее стало известно, что СКР возбудил против Гриценко второе уголовное дело, оба соединены в одно производство. Бывшему украинскому министру заочно было предъявлено обвинение.