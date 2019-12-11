В МИД РФ показали, какой "дрелью" Уилан угрожал просверлить головы сотрудникам ФСИН

Пол Уилан, задержанный в России по обвинению в шпионаже, ведет себя агрессивно, в частности, он угрожал просверлить дрелью голову сотрудникам ФСИН. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

Адвокат американца Владимир Жеребенков в ответ высказал сомнение в том, что Уилан, который находится под арестом, мог каким-то образом получить дрель, пишет Regnum.

В МИД РФ пояснили, что инструмент Уилан мог взять на столе у следователя.

На странице ведомства в Facebook размещена фотография дрели для прошивки документов. По мнению сотрудников ведомства, данную дрель он и хотел применить.

В мае Пол Уилан заявил в суде, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии. Ранее суд принял решение об аресте обвиняемого.

Сообщалось, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Во время прошлого визита он договорился о передаче ему списка сотрудников одного из подразделений Минобороны, имеющих отношение к разведывательной деятельности. В отеле "Метрополь" Уилан получил флеш-карту с нужными данными, но был задержан.