В Москве скончался известный зауральский композитор и певец Серж Курганский

В Москве скончался известный зауральский композитор, поэт, певец, ведущий-конферансье, вокалист и рокер Серж Курганский.

Трагедия произошла в Москве, где Курганский жил последние много лет. 11 декабря рокеру должно было исполнится 54 года - до своего дня рождения он не дожил всего один день.

"Заболел. Должен был быть в Кургане вчера. Перед вылетом в квартире скрутило, "скорая" приехала, но было поздно. Официального заключения о причине смерти пока нет, должно быть сегодня. Он жаловался на желудок", - рассказал Накануне.RU брат певца, известный в Кургане певец и аранжировщик Михаил Курганский.

Курганский музыкант Александр Лисихин рассказывает о Серже, как о своем учителе.

"Я пришел заниматься в студию "Рубикон" (которая отметила свои 25 лет в этом году) в ДКЖ к Сергею Витальевичу в 13 лет. И за эти годы, Сергей - талантливый педагог, смог привить мне хороший музыкальный вкус. Помимо того, что он вывел меня на "сцену", без скромности скажу, на профессиональную сцену, он еще и заложил основу музыкального самообразования, благодаря которому получилось достичь тех, хоть и небольших успехов в творчестве. А в целом, Серж, как он сам себя называл последние годы, помимо музыкального воспитания, проецировал правильное отношение к жизни, давал советы, которые помогают и во взрослой жизни", - поделился Александр с Накануне.RU.

Серж родился в Шадринске, учился в курганских школах №30, 47, 19 вечерней. С 1979 года профессионально начал работать в качестве клавишника в разных музыкальных коллективах в Кургане. В 1997 году придумал известный зауральский вокальный фестиваль "Арт-арена", который ежегодно проводится и по сей день.