27 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Дональд Трамп, Сергей Лавров (2017) | Фото: facebook Марии Захаровой

Лавров: Никакой секретной информации на закрытой встрече с Трампом не обсуждалось

В Вашингтоне в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Никакой секретной или конфиденциальной информации на закрытой встрече с Трампом не обсуждалось, заявил глава МИД РФ на пресс-конференции.

Он попросил журналистов прояснить, "о чем конкретно идет речь". "О какой конкретной информации идет речь вот в этой истории, которая уже обретает какое-то сюрреалистическое измерение", - цитирует Лаврова Regnum.

Министр заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией, однако не все в США разделяют такое мнение.

Также Лавров отметил, что предложил американскому лидеру опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого России вмешательства в выборы.

Напомним, в начале июня президент США назвал причину ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой. По словам американского лидера, все испортило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, который искал возможные контакты предвыборного штаба кандидата от республиканцев с Кремлем.

Трамп заявил, что у Штатов и лично у него могут быть хорошие отношения с Россией, но они испорчены "фальшивой охотой на ведьм".

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Лавров: Никакой секретной информации на закрытой встрече с Трампом не обсуждалось

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Теги: сергей лавров, дональд трамп



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