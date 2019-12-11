В МВД предложили упросить получение гражданства РФ для белорусов и украинцев, владеющих русским языком

Процедуру получения российского гражданства могут упростить для украинцев и белорусов, свободно владеющих русским языком. О подготовке соответствующего законопроекта сообщил замминистра внутренних дел России Игорь Зубов, передает РИА Новости.

По его словам, власти готовят законопроект, который отменит собеседование для говорящих по-русски украинцев и белорусов. Уровень знаний языка в миграционных службах будут фиксировать комиссионным актом и с помощью средств аудиоконтроля при приеме личного заявления, сообщил Зубов.

Он отметил, что принятие законопроекта упростит процедуру получения российского гражданства больше чем для 172 тыс. украинцев и около 32 тыс. белорусов, которые сейчас находятся в России с видом на жительство.