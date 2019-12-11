ДТП из-за снегопада: под Владивостоком массовая авария с участием 50 автомобилей

Непогода стала причиной массового ДТП на трассе поселок Новый – Де-Фриз-Седанка под Владивостоком. На ул. Шефнера столкнулись несколько десятков автомобилей, некоторые выкинуло на обочину, среди участников аварии были и большегрузные машины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого полицейского главка, из-за аварии было на некоторое время закрыто движение на отрезке трассы протяженностью в 15 км. Также введен запрет на въезд крупногабаритного и большегрузного автотранспорта на территорию дальневосточной столицы.

"Снегопад, начавшийся на территории региона, будет сопровождаться гололедными явлениями, сильными метелями. По статистике, предыдущие циклоны спровоцировали в регионе 47 дорожно-транспортных происшествий, 1 человек погиб, 18 – получили травмы различной степени тяжести. Эти автоаварии произошли непосредственно в период метели, в условиях снижения видимости", - отметили в ГИБДД.

77 ДТП зарегистрировано в первые сутки после непогоды, на участках проезжей части покрытых снежным накатом либо льдом.