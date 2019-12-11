В России покажут сериал "Слуга народа" с Зеленским

Российский телеканал ТНТ начнет показ украинского сериала "Слуга народа".

Первая серия выйдет в эфир 11 декабря. Главную роль исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

"Слуга народа" состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Сериал стал одним из самых успешных на украинском телевидении. На Украине его посмотрели более 20 млн зрителей, сообщают "Ведомости".

Премьера состоится спустя два дня после первой личной встречи Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский подвели первые итоги встречи в "нормандском" формате, которые завершились в Париже, пишет РИА "Новости".

Как ранее отметил российский лидер, он остался доволен проведенной встречей. Путин сказал о переговорном процессе словами детского писателя Сергея Михалкова: "А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть, и будет" - отметил он, имея ввиду поставки российского газа на Украину.

Путин добавил, что стоимость "голубого топлива" может стать более дешевой для Киева, если стороны договорятся о честной совместной работе.

Зеленский же по итогам встречи рассказал журналистам, что в ходе переговоров приходилось идти на некоторые уступки.

"Я не знаю, кто кого, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте пока скажем - ничья", - отметил украинский президент.