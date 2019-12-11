У летевшего из Уфы в Нижневартовск лайнера отказал двигатель

Авиалайнер Як-42 авиакомпании "Красавиа" после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя.

На борту самолета находились 73 пассажира. Як-42, после того, как выработал топливо, произвел успешную посадку в аэропорту вылета.

Уфимская транспортная прокуратура проведет проверку по данному факту. Данный рейс чартерный и выполняется один раз в месяц, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем.

На борту было 116 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Самолет следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск – Уфа. Лайнер также принадлежал авиакомпании "Красавиа".