У летевшего из Уфы в Нижневартовск лайнера отказал двигатель
Авиалайнер Як-42 авиакомпании "Красавиа" после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя.
На борту самолета находились 73 пассажира. Як-42, после того, как выработал топливо, произвел успешную посадку в аэропорту вылета.
Уфимская транспортная прокуратура проведет проверку по данному факту. Данный рейс чартерный и выполняется один раз в месяц, сообщает ТАСС.
Напомним, в сентябре Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем.
На борту было 116 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Самолет следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск – Уфа. Лайнер также принадлежал авиакомпании "Красавиа".