27 Сентября 2020
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ЯК-42 КрасАвиа возвращение в Новый Уренгой (2019) | Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

У летевшего из Уфы в Нижневартовск лайнера отказал двигатель

Авиалайнер Як-42 авиакомпании "Красавиа" после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя.

На борту самолета находились 73 пассажира. Як-42, после того, как выработал топливо, произвел успешную посадку в аэропорту вылета.

Уфимская транспортная прокуратура проведет проверку по данному факту. Данный рейс чартерный и выполняется один раз в месяц, сообщает ТАСС.

Напомним, в сентябре Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за проблем с двигателем.

На борту  было 116 пассажиров. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Самолет следовал рейсом Талакан - Красноярск - Омск – Уфа. Лайнер также принадлежал авиакомпании "Красавиа".

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У летевшего из Уфы в Нижневартовск лайнера отказал двигатель

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Теги: самолет, Як-42



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