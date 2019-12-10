Кремль опроверг слова Авакова о том, что у помощника Путина в Париже "сдали нервы"

На встрече лидеров "нормандской четверки" в Париже Владислав Сурков не бросал никаких бумаг на пол и на стол - такое заявление сделали сразу несколько приближенных к администрации президента России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на это: "Нет, не было".

Ранее глава МИД Украины Арсен Аваков распространял слухи о том, что помощник президента России Владислав Сурков якобы на встрече кричал, бросал бумаги и говорил: "Мы так не договаривались!"