Депутаты гордумы Екатеринбурга задумались о переоценке архитектурного наследия

В ходе обсуждения доклада о деятельности НКО "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" депутаты комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской городской думы подняли вопрос о переоценке того, что именно считать историческими памятниками, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Владимир Крицкий напомнил о ситуации начала девяностых годов, когда чтобы получить статус памятника (а тогда все наивно полагали, что чем больше памятников, тем больше федеральных денег на их реконструкцию), "наставили всего чего можно".

"Мне кажется, уже и государство дошло до ситуации, когда оно готово рассматривать – что является предметом охраны, в чём этот памятник заключается. Объекты конструктивизма на Уралмаше являются памятниками не потому, что они представляют из себя внутри, а по тому, что они представляют из себя снаружи. Так надо правильно предмет охраны определять. Тогда будет проще и отправлять их на реконструкцию и реставрацию. Только у нас в муниципалитете под охраной Центра охраны памятников 802 объекта", - отметил депутат.

Владимир Крицкий вспомнил и о совсем анекдотичных случаях, например, когда заявлялось, будто гранитные плиты, лежащие у Института археологии, наполнены лунным сиянием.

"Кому-то что-то в голову пришло, что лунное сияние от них исходит. А это уважаемый человек, я фамилию не буду называть, официально утверждал, что если вы уважаете культуру, если вы заботитесь о будущем города, обратите внимание, они излучают лунное сияние, их нужно сохранить", - напомнил он.

В итоге депутаты приняли доклад к сведению, однако обсуждение проблемы проведения такой экспертизы было перенесено на будущее.