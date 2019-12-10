26 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
записи, телефон, ручка, журналист, кружка, пресс-конференция (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

АО "Транснефть – Сибирь" поддержало проведение конкурса сочинений на патриотическую тематику

Подведены итоги областного конкурса сочинений "Герои живут вечно", прошедшего в Тюмени при поддержке Тюменской областной думы и АО "Транснефть – Сибирь".

Конкурс сочинений проводился в школах Тюменской области. Герои литературных работ - солдаты и офицеры, павшие при защите Отечества.

Награждение участников творческого состязания состоялось в Тюменской областной думе на ежегодном "Фестивале победителей". Вручая победителям и призерам конкурса дипломы, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов отметил, что с Тюменской областью связаны судьбы 104 Героев Советского Союза и 16 Героев России, из них 31 человек удостоен высокого звания посмертно. "Память о каждом герое - наша особая ценность", – сказал он.

Цель конкурса сочинений "Герои живут вечно" – сохранение памяти о погибших защитниках Отечества. Организаторами патриотического мероприятия выступили департамент образования и науки Тюменской области, Тюменское региональное отделение Национального благотворительного фонда совместно с акционерным обществом "Транснефть – Сибирь".

В 2019 году участие в конкурсе, проводимом в три этапа, приняли ученики  9-11 классов общеобразовательных учреждений из 27 населенных пунктов Тюменской области. Семьдесят шесть лучших работ были представлены на рассмотрение областному жюри. Конкурсная комиссия признала победителями и призерами 18 участников, им вручили дипломы и памятные призы.

 

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АО "Транснефть – Сибирь" поддержало проведение конкурса сочинений на патриотическую тематику

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Теги: транснефть - сибирь, конкурс сочинений, патриотизм



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