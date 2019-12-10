26 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Путин, Лукашенко (2016) | Фото: tvc.ru

Лукашенко до конца года намерен расставить точки над "i" по вопросам интеграции с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до конца года намерен окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам интеграции с Россией.

Для этого он хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Лукашенко анонсировал свою встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Минске, передает Белта.

В Кремле, в свою очередь, уточнили, что встреча глав России и Белоруссии планируется 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данный момент продолжают работу соответствующие министерства.

Напомним, 7 декабря в Сочи проходили переговоры по интеграции Владимира Путина с Александром Лукашенко. После этого в Минске противники углубленной интеграции Белоруссии и России провели несакционированные митинги.

До переговоров белорусский лидер заявил, что "никто не собирается сдавать независимость и суверенитет страны". Выступая перед национальным собранием республики, Лукашенко заметил: "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

При этом Лукашенко рассказал, что работа над программой интеграции в рамках Союзного государства "находится на завершающей стадии". В то же время глава государства акцентировал внимание, что пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.

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Лукашенко до конца года намерен расставить точки над "i" по вопросам интеграции с РФ

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Теги: александр лукашенко, россия, интеграция



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