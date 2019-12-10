На Южном Урале военных обвинили в бесконтрольном заборе воды из озера Кисегач

Южноуральское озеро Кисегач мелеет. Ежегодно из водоема выкачивают 2,2 млн кубометров, из них 2 млн кубометров забирают военные. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель региональной экологической общественной организации "АнтиСмог", депутат ЗСО Михаил Махов, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Махова, из Кисегача ведется практически неконтролируемый забор воды.

"В течение года забирается 2,2 млн кубометров воды, из которых практически 2 млн кубов забирают расположенные на берегу озера военный городок и полигон, подведомственные Минобороны. Никаких разрешительных документов у них нет – ни договора, ни согласованного лимита. Забор ведется, а возврат в Кисегач не происходит", – отметил он.

Это приводит к тому, что озеро мелеет.

"Некоторые специалисты нас уверяют, что это естественные природные колебания, но есть основание считать, что это не так. Негативное влияние на наше озеро имеет бесхозяйственный неограниченный забор воды", – считает депутат.

Другая проблема – загрязнение озера. На озере Табанкуль, по словам Махова, практически не работают очистные сооружения. Канализационные стоки со всех турбаз и санаториев, находящихся на территории курорта Кисегач, сливают в Табанкуль, из которого грязная вода в итоге попадает в Большой Кисегач и Еловое.

"Мы сделали отбор проб воды и сдали в санэпидстанцию. Были обнаружены превышения по ряду веществ", – добавил он.

От большого забора воды страдает и озеро Аракуль, которое является памятником природы. Ежегодно из водоема выкачивается 1,5 млн кубометров и используется Вишневогорским управлением коммунального хозяйства.

"При этом до населения доходит только миллион кубометров, по дороге по причине дырявости труб теряется одна треть. Такой ситуации не должно быть", – подчеркнул он.

Добавим, что в октябре губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросу решения экологических проблем и развития озер Теренкуль, Большой Кисегач и Тургояк. По его итогам он поставил задачу министерству строительства и инфраструктуры и властям Чебаркульского городского округа завершить работу по передаче сетей отвода сточных вод и реконструкции очистных сооружений курорта Кисегач.