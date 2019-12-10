26 Сентября 2020
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Роман Зобнин (2018) | Фото: РФС

РФС объявил четырех соперников сборной России перед Евро-2020. Грандов среди них нет

Российский футбольный союз объявил соперников команды Станислава Черчесова по контрольным матчам перед чемпионатом Европы-2020.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, в марте сборная России дважды сыграет на выезде. 28 марта футболисты встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. В рамках заключительного этапа подготовки к Евро у сборной запланированы еще два матча - 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

Стадионы и время начала всех контрольных игр будут объявлены позднее.

Стоит отметить, что ни одна из перечисленных сборных не входит в топ-15 сильнейших команд мира.

Напомним, по итогам жеребьевки сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а против датчан - в Копенгагене.

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РФС объявил четырех соперников сборной России перед Евро-2020. Грандов среди них нет

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Теги: РФС, Евро-2020, соперники, Россия



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